Der Tag Rechtes Auge blind?

Nach dem Anschlag von Halle stehen die deutschen Sicherheitsbehörden wieder einmal auf dem Prüfstand. Aber es wird immer schwieriger, solche Täter wie Stephan B. frühzeitig zu erkennen. Außerdem: In der Türkei wächst die Angst vor neuen Anschlägen des IS - eine Folge des Einmarschs in Nordsyrien. Und: Wer liest eigentlich noch Peter Handke?

Von Tobias Armbrüster

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek