Es ist Zeit, schreiend im Kreis zu laufen, so schlimm steht es um den deutschen Wald. Journalistin und Biologin Britta Fecke erklärt, worunter die Bäume aktuell am meisten leiden. Und warum das ein Problem für uns alle werden kann.

Eine der größten Abrissaktionen der vergangenen Jahre, am Rand von Ost-Jerusalem: Was dort genau passiert ist, schildert Israel-Korrespondent Benjamin Hammer. Für die Menschen vor Ort eine persönliche Tragodie, so weit so klar. Hintergründe, Motive und jahrzehntelanger Balast des Nahostkonflikts sind allerdings weitaus komplexer.

