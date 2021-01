Der Tag Rückkehr von Nawalny - Vom Flieger in Gewahrsam Von Katharina Peetz

Der Kreml-Kritiker Nawalny ist zurück in Russland. (Kira_Yarmysh/AP/dpa)

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Ankunft in Moskau festgenommen worden und bleibt bis auf weiteres in Polizeigewahrsam. Wie hat sich die Bedeutung des Oppositionellen in den vergangenen Monaten verändert? Außerdem: Die Situation in der ambulanten Pflege in der Pandemie.

Mitwirkende:

Thielko Grieß, Dlf-Korrespondent Moskau

Jan Kambeck, Johanniter NRW