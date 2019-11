Russland will sein Internet abkoppeln. Um sich gegen Cyberkriminalität zu schützen, heißt es offiziell. Kritiker*innen fürchten allerdings: Das könnte als Zensurmaßnahme gedacht sein. Unser Moskau-Korrespondent Thielko Grieß erklärt die politischen Gedanken, die gesellschaftlichen Sorgen und wie das Ganze überhaupt funktionieren soll. Und warum es noch nichtmal im Ansatz funktioniert.

Rechtsextremisten ausgrenzen?

In Sülfeld in Schleswig-Holstein ist es vor knapp zwei Wochen zu einem Zwischenfall gekommen, als Bürger*innen rassistische Aufkleber in der Stadt entfernt haben. Es kam zu einem Handgemenge mit lokalen Rechtsextremisten, die dabei mehrere Menschen verletzt haben. Aus Sicht unseres Landeskorrespondenten Johannes Kulms ein Schlüsselmoment für die Dorfgemeinde, die sich seitdem aktiv wehrt. Auch auf Betreiben des Pastors der Gemeinde. Gestern fand ein demokratischer Spaziergang statt. Johannes berichtet von seinen Eindrücken und wir diskutieren darüber, wie viel Ausgrenzung sein darf und wie viel Gespräch nötig ist.

Wir freuen uns über Fragen und Feedback an dertag@deutschlandfunk.de