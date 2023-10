Der Tag

Ein sicherer Ort für Juden? Russlands Rolle im Nahostkonflikt

Ein antisemitischer Mob hat in Dagestan den Flughafen gestürmt. Wie groß ist der Antisemitismus in Russland? Und welche Strategie verfolgt Putin mit Blick auf den Nahost-Konflikt? Außerdem: Skifahren ohne Schnee. Ist der Wintersport am Ende? (16:45)

Schulz, Josephine | 30. Oktober 2023, 17:00 Uhr