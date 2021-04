Der Tag Schuldig! Schuldig! Schuldig!

Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd verurteilt die Jury in Minneapolis Ex-Polizist Derek Chauvin in allen Anklagepunkten. Bringt das den Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA voran? Außerdem: In seiner Rede an die Nation sendet Russlands Präsident Putin Drohungen nach innen und außen.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek