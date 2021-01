Mitwirkende:

Wibke, Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, an einem Gymnasium in einem sozial-schwächeren Umfeld. Sie unterrichtet ihre Schüler*innen digital und schildert, was sich aus ihrer Sicht im Vergleich zum ersten Lockdown verändert hat.

Katharina Thoms, Korrespondentin für Baden-Württemberg. Sie berichtet, wie sich die Situation an Sonderschulen für geistig und körperlich behinderte Schüler*innen darstellt, denn in BaWü gilt für sie der Präsenzunterricht. Dabei gehören grade diese Kinder zur sog. vulnerablen, also besonders gefährdeten Gruppe.

