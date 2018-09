Der Tag Schulz gegen Gauland – Generaldebatte zu Zeiten der AfD

Es ist das erste mal, dass Alexander Gauland die Generaldebatte im Deutschen Bundestag eröffnen durfte. Den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz brachte sein Auftritt in Rage. Besteht in Ungarn eigentlich noch ein Rechtsstaat? Und was ist von der Reform des EU-Urheberrechts zu halten?

Von Dirk-Oliver Heckmann

