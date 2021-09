Der Tag Selfie-Sondierungen

Per Instagram-Foto verkünden Grüne und FDP den Start der Vorsondierungen. Was sagt das Bild aus? Und wie steht es allgemein um die Macht der Bilder rund um diese Bundestagswahl? Außerdem: Die Linke ist nur knapp im Bundestag gelandet. Welche Lehren die Partei aus dem Wahldebakel ziehen will.

Von Katharina Peetz

