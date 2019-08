Donald Trump will Dänemark Grönland abkaufen. Dänemark erteilt den USA eine Absage. Donald Trump sagt seinen Dänemark-Besuch ab. Es ist die nächste bizarre Posse um den US-Präsidenten. Doch was ist der strategische Kern des Trumpschen Interesses an Grönland? Arktis-Experte Tobias Etzold vom Forum Nordeuropäische Polititk klärt auf.

Auf den ersten Blick ist es die Antrittsreise der neuen Verteidigungsmister Annegret Kramp-Karrenbauer bei den deutschen Truppen im nahen Osten. Doch eigentlich ist es etwas ganz anderes: Eine Werbereise für den störrischen Koalitionspartner, die SPD, die sich bisher weigert, das notwendige Bundestagsmandat für die Anti-IS Mission zu verlängern. Klaus Remme aus dem Deutschlandfunk-Haupstadtsudio ist bei der Reise mit dabei und erklärt das Für und Wider des Einsatzes der Bundeswehr im Nahen Osten.