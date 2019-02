Der Tag Trump scheitert

Die Erwartungen an sein zweites Treffen mit Diktator Kim hat Donald Trump selbst hochgeschraubt. Gescheitert ist er bei den Verhandlungen dann vor allem an sich selbst. Außerdem: Warum die Rückkehr einer Bibel und einer Peitsche aus einem Stuttgarter Museum in Namibia ein nationales Ereignis ist.

Von Jasper Barenberg

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek