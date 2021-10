Der Tag Volle Atomkraft voraus!

Wie kann das sein? Während Deutschland aus der Kohle- und Atomkraft aussteigt, laufen in der EU Planungen, die Atomkraft als Brückentechnologie im Rahmen des Green Deal einzusetzen. Frankreich setzt dafür gerade alle Hebel in Bewegung, und was tut Berlin? Außerdem: Der Fall Ofarim und die jüdische Community in Deutschland.

Von Barbara Schmidt-Mattern

