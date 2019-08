Das ANKER in Anker-Zentren steht für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Seit genau einem Jahr gibt es insgesamt 14 solcher Einrichungen, auf die sich die Bundesregierung schon im Koalitionsvertrag verständigt hatte. Die meisten davon stehen in Bayern. Reporterin Ina Krauß hat sich zwei von innen angeschaut und schildert den problematischen Alltag vor Ort und auch, welche Begegnungen sie am meisten beeindruckt haben.

Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat findet es unsäglich, dass die CSU die Asyl-Zentren als großen Erfolg feiert. Er bezweifelt, dass die Asylverfahren dadurch kürzer oder gar besser geworden wären. Die Zustände vor Ort beschreibt er als "menschenunwürdig".

Eine Nachricht aus Japan lässt aufhorchen: Dort werden jetzt menschliche Stammzellen in Tierembryos eingepflanzt. Horror-Szenarien von Mischwesen aus Mensch und Tier, von Chimären machen die Runde. Michael Lange aus unserer Wissenschaftsredaktion erklärt, wie die Experimente funktionieren, wie erfolgversprechend sie sind und diskutiert, welche ethischen Fragen sich an die Arbeit der Forscher anschließen.

