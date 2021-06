Der Tag Waffenruhe ohne Frieden in Äthiopien

Überraschend gilt plötzlich eine Waffenruhe in Äthiopien, nach monatelangen Kämpfen und Plünderungen in der Provinz Tigray. Aber entspannt sich die Lage wirklich? Und welche Rolle könnte der UN-Sicherheitsrat in dem Konflikt spielen? Außerdem: It's coming home. Das Deutschland-England-Spiel in Wembley mitten in der Pandemie.

Von Barbara Schmidt-Mattern

