Mit dem Wort 'historisch' müsse man sparsam umgehen, findet ARD-Korrespondent Christian Buttkereit in Istanbul. Aber der klare Sieg von Ekrem Imamoglu für das Amt des Bürgermeisters in Istanbul zeigt ihm, dass es gelingen kann, der vermeintlichen Allmacht der AKP von Präsident Erdogan etwas entgegen zu setzten. Bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen in der Türkei ist es noch lang. Aber schon wagen sich auch in der Regierungspartei Kritiker aus der Deckung.

Bei den Parlamentswahlen in der Ukraine in vier Wochen will Wolodimir Selensky als unerfahrener Neuling im Präsidentenamt versuchen, eine eigene Merheit seiner Partei für die Regierung zu erreichen. Was nach Einschätzung unseres Korrespondenten Florian Kellermann auch gelingen könnte. Allerdings wird zunehmend auch der Einfluss pro-russischer Kräfte im Land erkennbar.