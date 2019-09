"Die Situation ist ganz kurz vor Krieg", sagte CDU-Politiker Norbert Röttgen im Deutschlandfunk über die Krise nach einem Drohnenangriff auf zwei saudische Ölanlagen. Arthur Landwehr aus dem ARD-Studio Washington glaubt dagegen derzeit nicht an einen Vergeltungsschlag der USA gegen den Iran: "Natürlich ist das eine hochbrisante Situation, aber was deutlich wird, ist, dass Donald Trump diesen Krieg nicht will. Er will ihn unbedingt vermeiden", erklärt Landwehr.

Hochsensible medizinische Daten, unter anderem von Patienten aus Deutschland und den USA, sind nach Recherchen des BR und der US-Investigativplattform ProPublica auf ungesicherten Internetservern gelandet. Arne Meyer-Fünffinger ist einer der Journalisten, die den Skandal ans Licht gebracht haben. Er erzählt, wie es zu dieser Panne kommen konnte und welche Konsequenzen zu erwarten sind.