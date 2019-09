Für die "Fridays for Future"-Bewegung war heute ein besonderer Tag - überall in Deutschland hatte sie zu großen Demonstrationen für eine bessere Klima-Politik aufgerufen. Und Hunderttausende sind gekommen. Wir haben uns bei einer Demonstration in Köln umgehört. Und da war deutlich zu hören, dass für viele Menschen, groß und klein, die deutsche Klimapolitik viel zu zaghaft ist. Deutlich wird bei solchen Gelegenheiten außerdem, dass der Klimaschutz eine ganze Generation politisch aufwühlt und mobilisiert.

Und während diese ganzen Protest-Aktionen gelaufen sind, da hat die Große Koalition in Berlin ihre Pläne für den Klimaschutz in den kommenden Jahren vorgelegt. Theo Geers bezweifelt, dass diese Pläne der große Wurf sind. Für die meisten Menschen, sagt er, wird sich damit nicht viel ändern. Aber die Bundesregierung mache zumindest ernst und will die Einhaltung der eigenen Ziele künftig stärker kontrollieren.