Laut russischer Wahlkommission haben sich rund 78 Prozent der Russ*innen dafür ausgesprochen, die Verfassung zu ändern. Für Wladimir Putin bedeutet das, dass er theoretisch bis 2036 an der Macht bleiben könnte. Für Putin geht es nicht nur im eine Verlängerung seiner macht, meint Deutschlandfunk Moskau-Korrespondent Thielko Grieß, sondern auch darum das Volk "in Unkenntis zu setzen darüber, wann er abtritt."



Die Hagia Sophia in Istanbul sei ein Ort mit unglaublich symbolischer Kraft, sagt SWR-Redakteur Rainhard Baumgarten. Der langjährige ARD-Korrespondent für die Türkei und den Nahen Osten erklärt im Podcast, warum die türkische Regierung unter Präsident Erdogan großes Interesse daran hat, aus dem Museum Hagia Sophia wieder eine Moschee zu machen.