Der Tag Was die "Wohnbauoffensive" bisher gebracht hat

Die Bundesregierung ist zufrieden mit der Bilanz zur Wohnbauoffensive, auf die man sich 2018 geeinigt hatte. Man habe alle zentralen Punkte umgesetzt, so Horst Seehofer, nicht nur Innen- sondern auch Bauminister. Haben die Maßnahmen wirklich das gebracht, was sie sollten? Außerdem: Ab heute tagt die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer Vollversammlung. Bis Donnerstag sollen u.a. die Kirchenaustritte und die Missbrauchsfälle diskutiert werden.

Von Sonja Meschkat

