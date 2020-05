Zusammen mit anderen kämpft der Verkehrsclub Deutschland für ein "Startgeld grüne Mobilität" anstelle einer Kaufprämie für Autos. In den Augen von VCD-Präsidentin Kerstin Haarmann dürfen Steuergelder nicht mehr für Geschäftsmodelle der Vergangenheit ausgeben werden, sondern nur für nachhaltige und umweltschonende Formen von Mobilität.

Bemerkenswert deutlich hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe die Europäische Zenralbank in die Schranken gewiesen, findet Klemens Kindermann, Chef der DLF-Wirtschaftsredaktion. Staatsanleihen dürfe die EZB zur Stabilisierung des Euro auch in Zukunft kaufen, müsse das aber Umfang und auch schädliche Nebenwirkungen künftig sehr viel umfassender und transparenter begründen.