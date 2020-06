Der Tag Was passierte in Stuttgart?

Die Aufklärung der Krawalle in Stuttgart am Wochenende, bei denen Polizisten angegriffen und Geschäfte geplündert worden sind, hält an. Außerdem: Wie hat sich das Verhältnis der EU zu China in letzter Zeit gewandelt?

Von Katharina Peetz

