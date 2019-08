Die SPD legt ein neues Konzept für eine Vermögenssteuer für Reiche und Superreiche vor. Zehn Milliarden Euro sollen so jährlich in die Staatskasse fließen. Doch so plausibel eine Extrasteuer für die Reichsten dieses Landes klingt, so schwer ist es, sie umzusetzen. Stefan Bach, Steuerexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsorschung (DIW), erklärt, warum er skeptisch ist, dass die SPD ihr Konzept wird umsetzen können.

Im französischen Atlantikort Biarritz findet an diesem Wochenende der G7-Gipfel statt. Doch von Einigkeit über den zukünftigen Kurs der Welt sind die sieben größten Industrienationen des Westens so weit entfernt wie nie zuvor. Frankreich-Korrespondent Jürgen König glaubt dennoch, dass der Megagipfel einen Mehrwert schaffen kann.