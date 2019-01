Der Tag Weniger Einwanderung: Wo bleiben die Menschen?

Weltweit fliehen so viele Menschen wie nie zuvor, aber in Deutschland gibt es deutlich weniger Asylbewerber und auch die Einwanderung insgesamt sinkt. Wie kann das sein und wohin gehen die Menschen stattdessen? Und: Was bringt das Treffen der Reichen und Mächtigen in Davos eigentlich?

Von Sarah Zerback

