Der Tag Wer die Taliban sind

Die Taliban sind keine einheitliche Gruppierung, sondern "wie ein Mosaik", so die Einschätzung von Afghanistan-Experte Marc Thörner. Er erklärt den Ursprung der Taliban und wer sie unterstützt. Außerdem: Angela Merkel trifft während ihrer Amtszeit heute zum letzten Mal auf Wladimir Putin. Was auf der Agenda stand und wie die beiden in den letzten 16 Jahren um politische Entscheidungen gerungen haben.

Von Sonja Meschkat

