Der Tag Wer zieht ins Kanzleramt?

Was für ein Wahlkrimi: Union und SPD rütteln beide am Zaun des Kanzleramts, doch hinter den Kulissen wird längst ausgelotet, wer noch etwas werden kann in Berlin und wer nicht. Auch bei FDP und Grünen laufen die Drähte heiß. Wer mit wem und zu welchem Preis: Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten liefern Analysen und Einblicke.

Von Barbara Schmidt-Mattern

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek