Im Kanzleramt findet am Abend ein Autogipfel statt. Das Ziel: Die bessere Förderung für E-Autos. Mobilitätsforscher Stephan Rammler, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin, erklärt, warum die Deutschen so am Verbrennungsmotor hängen und warum eine E-Mobilitätswende nur Sinn macht, wenn insgesamt weniger Autos gefahren werden.

Am Donnerstag soll das Digitale-Versorgung-Gesetz im Bundestag verabschiedet werden. Patientinnen und Patienten soll möglich gemacht werden, Gesundheits-Apps auf Rezept zu erhalten, Online-Sprechstunden zu nutzen und auf das Datennetz im Gesundheitswesen zuzugreifen, bis hin zur lange erwarteten Elektronischen Patientenakte. Allerdings sieht das Gesetz auch vor, dass die Daten der 73 Millionen gesetzlich Versicherten künftig an die Forschung weitergeleitet werden sollen – und das, ohne ihr Einverständnis einzuholen. Stefan Römermann, Redaktuer in der Deutschlandfunk-Verbraucheredaktion, erklärt die Risiken und Nebenwirkungen des Gesetzes.