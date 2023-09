Automesse IAA und Gegenproteste

Volle Antriebswende voraus! Aber reicht das?

Bei der Automesse IAA in München präsentiert sich die Branche grün und innovativ. Ist das mehr als Show? Und warum so viel Protest? (14:00) Außerdem: Afrika veranstaltet seinen ersten eigenen Klimagipfel und will ‚grüner Industriestandort‘ werden.

Schulz, Josephine | 04. September 2023, 17:00 Uhr