Ungarn lässt seit heute nicht mehr jeden ins Land - aufgrund der Corona-Pandemie schottet sich das EU-Land wieder ein bisschen mehr ab. Jedes Land macht, was es will. Zum Beispiel ist Brüssel aus deutscher Sicht ein Risikogebiet, für andere Staaten aber nicht. Unser EU-Korrespondent Peter Kapern versucht Licht in den Regelungsdschungel zu bringen und erklärt auch, wie die EU-Kommission und die deutsche Ratspräsidentschaft Regeln vereinheitlichen wollen.

In Berlin wurde heute ein Denkmal für die polnischen Befreierinnen und Befreier von Berlin eingeweiht. Wer sie sind und warum wir ihrer bisher nicht gedacht haben, erzählt unser Berlin-Korrespondent Sebastian Engelbrecht.

