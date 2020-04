Der Tag Wie Tafeln unter dem Lockdown leiden

Die Tafeln versorgen in Deutschland Bedürftige mit Lebensmitteln. Doch in der Coronakrise geraten die meist ehrenamtlichen Helfer häufig an ihre Grenzen. Außerdem: Im Streit um die Coronabonds nimmt in Italien der Deutschenhass zu. Und wie sich Jörg Meuthen bei der AfD ins Abseits katapultiert.

Von Philipp May

