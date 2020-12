Der Tag Wieso Corona in Sachsen außer Kontrolle ist

Wie konnte das Corona-Virus in Sachsen so um sich greifen? Und wie will der Freistaat es in den Griff bekommen? Außerdem: Warum in Indien landwirtschaftliche Betriebe Millionen Menschen zum Streik mobilisieren.

Von Ann-Kathrin Büüsker

