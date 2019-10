Donald Trump nutzt das drohende Impeachment-Verfahren, um das politische System der USA umzubauen, sagt unser USA-Korrespondent Thilo Kößler. Politische Institutionen seien ihm egal, das zeige sich jetzt auch an der Entscheidung, sämtliche Anfragen aus dem US-Kongress einfach abzublocken. Beenden könnten diesen Streit nur die Gerichte oder eine intakte Zivilgesellschaft. Aber darauf sei längst kein Verlass mehr. Die USA steuern unruhigen Zeiten entgegen - und Trump eifere seinen autokratischen Vorbildern nach.

Der Kick mit den Online-Wetten

Immer mehr Menschen in Deutschland sind süchtig nach Glücksspielen im Internet. Besonders gefährlich sind Sportwetten - das haben Recherchen der ARD ergeben. Das Angebot an solchen Wetten ist nahezu grenzenlos und wird noch dazu permanent aktualisiert, sagt Daniel Haselbach, der mit dabei war im Rechereche-Team. Viele Bundesliga-Vereine verdienen gut an diesem Geschäft, denn viele Sportwetten-Anbieter sind gleichzeitig Sponsoren. Von Sekpsis oder Kritik bei den Profi-Clubs hat Haselbach nichts gehört.