Der wirtschaftliche Vormarsch Chinas Wächst der Einfluss in den Bundesländern?

In Duisburg endet die Neue Seidenstraße, mit der China in atemberaubender Geschwindigkeit neue Marktzugänge für eigene Unternehmen schaffen will. Auch Hamburg buhlt mit seinem Tiefseehafen um die Gunst der Ostasiaten. Bayern und Baden-Württemberg versprechen sich als "Autoländer" Standortvorteile.

Eine Sendung von Barbara Weber und Michael Roehl (Moderation)