Der Zwergplanet steht an unserem Himmel der Sonne genau gegenüber – er erreicht seine Opposition, wie Fachleute sagen. Jetzt ist der Abstand am geringsten, wobei das Wort gering hier in die Irre führt: Es sind immer noch fast fünf Milliarden Kilometer von der Erde bis zum Pluto. Das reflektierte Sonnenlicht braucht über viereinhalb Stunden für diese Strecke.

Pluto ist allerdings so leuchtschwach, dass er erst mit sehr guten Amateurteleskopen aufzuspüren ist. Dafür lässt sich derzeit ganz einfach ausmachen, in welcher Himmelsgegend er steht. Denn der größte Planet im Sonnensystem hilft, die Position des ehemals kleinsten Planeten anzupeilen. Pluto steht nur etwa eine Daumenbreite bei ausgestrecktem Arm links und etwas unterhalb von Jupiter.

Pluto steht in diesen Nächten etwas unterhalb von Jupiter und Saturn, ist aber nur in großen Amateurteleskopen zu sehen (Stellarium)

Der Riesenplanet leuchtet nachts unübersehbar tief am Südhimmel. Ein gutes Stück links ist auch noch Saturn zu sehen. Zwischen den beiden versteckt sich Pluto. Der war nach seiner Entdeckung 1930 der neunte Planet. Diese Klassifizierung stellte sich Ende des letzten Jahrhunderts als Fehler heraus. Seit 2006 gilt er als Zwergplanet.

Entdeckt wurde Pluto im Sternbild Zwillinge. In den 90 Jahren seitdem hat er es gerade einmal bis in den Schützen geschafft. Erst in fast 160 Jahren hat er am Himmel seine erste Runde vollendet.