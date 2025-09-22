Neue Bahn-Spitze

Die designierte Bahn-Chefin Evelyn Palla mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder bei der Vorstellung der neuen Bahn-Strategie. (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Bundesverkehrsminister Schnieder stellte seine Strategie für die künftige Entwicklung der Bahn vor und sicherte Verbesserungen zu. Allerdings verschob er das Pünktlichkeitsziel für den Fernverkehr. Bis Ende 2029 sollen 70 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich ankommen, sagte Schnieder. Bislang wollte die Bahn diese Quote bereits im kommenden Jahr erreichen. Nach den Plänen Schnieders sollen zudem Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen erhöht werden. Außerdem strebe man an, dass die Kundenkommunikation verbessert und der Komfort der Fernverkehrszüge erhöht würden.

Palla: "Nichts wird schnell gehen, aber wir fangen jetzt an"

Zur designierten Bahnchefin Palla erklärte der Minister, sie habe sich nach einem Auswahlprozess mit internen und externen Bewerbern als beste Kandidatin herausgestellt. Sie bringe alles mit, um die Deutsche Bahn wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Durch ihre frühere Tätigkeit etwa bei der österreichischen Bahn habe sie nicht nur den Blick von innen, sondern auch von außen.

Palla selbst sprach von einem Tag des Aufbruchs und Neuanfangs. Die Bahn müsse in allen Bereichen besser werden, deshalb werde man sich von Grund auf erneuern. Ab sofort sei Qualität Chefinnensache, sagte Palla. Sie strebe an, dass die Mitarbeiter wieder stolz sein könnten auf ihre Bahn. Allerdings sei eine Erneuerung kein Sprint, sondern ein Marathon. Nichts werde schnell gehen, aber man fange jetzt an, sagte Palla.

Merz: Palla steht für Erfahrung und Neuanfang

Die Personalie um die designierte Bahn-Chefin Palla war bereits am Wochenende bekanntgeworden. Palla folgt auf den bisherigen Bahnchef Lutz. Nötig ist noch die Zustimmung der Aufsichtsgremien.

Bundeskanzler Merz stellte sich hinter die Personalentscheidung. Mit Palla komme eine starke Persönlichkeit an die Spitze der Bahn, die für Erfahrung und Neuanfang stehe, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Der Bundeskanzler sei überzeugt, dass Palla die Bahn wieder zurück in die Erfolgsspur bringe. Auch die SPD-Obfrau im Verkehrsausschuss des Bundestags, Cademartori, unterstützt den Personalvorschlag. Kritisch äußerte sie sich zum geplanten Führungswechsel bei der Infrastruktur-Sparte InfraGo. Man sei überrascht, dass dort überhaupt eine Veränderung stattfinden solle, sagte Cademartori im Deutschlandfunk. Sie verwies auf Bedenken bei der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat. Künftig soll der Manager Rompf das DB-Tochterunternehmen führen.

EVG will gegen geplante Personalien stimmen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will im Aufsichtsrat der Bahn gegen die geplanten Personalien stimmen. Der EVG-Vorsitzende Burkert sagte in Berlin, Rompf, stehe für den "Sparwahn", mit dem die Infrastruktur der Bahn über Jahre verkommen sei. Das sei kein Neuanfang. Er lehne das Vorgehen Schnieders ab und fordere neue Personalvorschläge, betonte Burkert. Als Paket werde die EVG die Personalien nicht mittragen.

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte hingegen die Entscheidung. Palla sei unter den internen Kandidaten definitiv die beste Wahl, sagte der stellvertretende Vorsitzende Iffländer im Deutschlandfunk . Sie kenne einerseits die Deutsche Bahn, habe aber auch aus ihrer Zeit bei der österreichischen Bahn in Erinnerung, wie so ein Konzern gut laufen könnte.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.