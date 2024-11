Nach Lindner-Entlassung

Der Scholz-Berater Kukies wird neuer Finanzminister. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Kukies wechselte 2018 aus der Finanzwirtschaft in die Bundespolitik, als der damalige Bundesfinanzminister Scholz ihn als Staatssekretär in sein Ministerium holte. Zuvor arbeitete der heute 56-Jährige, der unter anderem an der Pariser Sorbonne und in Harvard studiert hat, mehr als 17 Jahre bei der Investmentbank Goldman Sachs. Dort war er zuletzt für das Deutschland-Geschäft verantwortlich und Co-Vorsitzender für Goldman Sachs Deutschland und Österreich.

Mit dem Amtsantritt von Scholz als Bundeskanzler im Jahr 2021 wurde Kukies Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Dort ist er der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Klimapolitik sowie der Abteilung Europapolitik vorgesetzt. Darüber hinaus ist er deutscher "Sherpa" der G7- und G20-Gipfel. Das bedeutet, dass er für den Kanzler die Abschlussdokumente der Treffen verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.