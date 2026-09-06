Newsblog zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze bei der Rede zu seinen Anhängern nach der Wahlniederlage in Sachsen-Anhalt (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das geht aus Hochrechnungen von ARD und ZDF hervor. Danach kommt das BSW auf 5,1 ⁠beziehungsweise 5,0 ⁠Prozent ‌der Stimmen. Mit dem Einzug des ​BSW hätte ‌die AfD die absolute Mehrheit zwar verfehlt. Das BSW könnte der AfD ‌aber ‌zur Macht verhelfen.

+++ Der Deutsche Journalistenverband (DJV) wehrt sich gegen die Drohungen des AfD-Spitzenkandidaten Siegmund, den Staatsvertrag mit dem MDR zu kündigen.

Siegmund begründete dies mit angeblicher Desinformation und Fake News im Wahlkampf und seinem Widerstand gegen die von ihm als "Zwangsabgabe" bezeichnete Rundfunkgebühr. "Das ist eine Unverschämtheit, die nichts mit der Qualität der MDR-Berichterstattung zu tun hat", erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Beuster.

+++ Der Politikwissenschaftler Janek Treiber hat betont, die Verweigerungshaltung von AfD-Landesspitzenkandidat Siegmund mit Blick auf die mögliche Bildung einer Minderheitsregierung könnte zum Problem für die Partei werden.

Die AfD habe nun die einmalige Chance zur Machtübernahme. Diese könne die Partei nicht einfach liegen lassen, sagte der Politikwissenschaftler der TU Dresden im Deutschlandfunk . Zumal die Möglichkeit bestünde, sich im Falle einer Minderheitsregierung indirekt vom BSW tolerieren zu lassen. Die Spitzenkandidatin des BSW, Wittig, hatte davon gesprochen, dass es spezifische "Projekte" gebe, bei denen sich ihre Partei eine Kooperation mit der AfD gut zusammen vorstellen könne. Treiber ergänzte, er könne sich darüber hinaus nicht vorstellen, dass es wirklich zu einer Gegen-Koalition von CDU, SPD, Grünen und Linken kommen werde, um die AfD zu verhindern.

+++ Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Rücktritt von Ministerpräsident Schulze.

Unter anderem die Deutsche Presse-Agentur und das Magazin "Stern" zitieren aus einem Beschlusspapier der JU Sachsen-Anhalt: "Die CDU Sachsen-Anhalt braucht einen umfassenden Neuanfang. Deshalb fordern wir den Rücktritt und die zeitnahe Neuwahl der gesamten Landesführung – vom Landesvorsitzenden bis zum gesamten Vorstand." Nach einer Niederlage dieses Ausmaßes dürfe es kein Weiter-So geben.

+++ Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Landtag von Sachsen-Anhalt hat die FDP-Landesvorsitzende Hüskens ihren Rücktritt angekündigt.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, noch sei nicht klar, ob sie mit sofortiger Wirkung ihr Amt niederlege, oder erst im April kommenden Jahres auf dem FDP-Landesparteitag. Dies werde voraussichtlich morgen entschieden.

+++ Der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Schulze hat die Niederlage seiner Partei eingestanden und der AfD zum Wahlsieg gratuliert.

Schulze ließ im ARD-Interview offen, wie er und die CDU weiter vorgehen werden.

Außerdem beklagte er die Folgen der Politik der Bundesregierung von Bundeskanzler Merz, die zu seiner Niederlage beigetragen habe. "Wir hatten oft Gegenwind und das war nicht immer ganz einfach." Er betonte, dass dies kein "schwarzer Tag" für ‌Sachsen-Anhalt sei. "Ich sage, das ist Demokratie und die Menschen sind heute zur Wahl ⁠gegangen", betonte Schulze. Es gelte jetzt für diejenigen, die im Landtag Verantwortung trügen, aber auch über Sachsen-Anhalt hinaus, dass man mit Ergebnis umgehe und dass man dieses Zeichen auch erkenne.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.