Krieg in Nahost

Man verurteile diejenigen, die hierzulande die Attacken der Hamas feierten, sagte Musharbash im Deutschlandfunk . Er verurteilte auch ausdrücklich den Hamas-Terror selbst. Zugleich übte er aber Kritik am israelischen Militäreinsatz gegen den Gaza-Streifen. Israel habe zwar das Recht zur Selbstverteidigung, so Musharbash. Es handele sich hier aber auch um eine Gegenaktion aus Rache. Musharbash warb für eine friedliche Koexistenz zwischen Palästinensern und Israelis.

Am Samstag hatte das pro-palästinensische Netzwerk "Samidoun" in Berlin den Angriff auf Israel gefeiert und Süßigkeiten verteilt. Dies hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Die Berliner Polizei untersagte gestern mehrere pro-palästinensische Demonstrationen aus Sorge vor antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Ausschreitungen. Denoch versammelten sich nach Angaben des " Tagesspiege l" mehrere hundert Menschen. Dabei sollen auch Parolen gerufen worden sein, die das Existensrecht Israels in Frage stellten.