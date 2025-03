Nach Trump-Entscheidung

Müller sagte im Deutschlandfunk , die Preise für Autos würden sich dadurch deutlich erhöhen, auch in den USA. Sie forderte, die EU solle unverzüglich in Verhandlungen mit der US-Regierung eintreten.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft erwartet dagegen zunächst keine größeren Folgen für Deutschland. Der IfW-Ökonom Hinz sagte dem "Handelsblatt", die gesamtwirtschaftlichen Effekte blieben überschaubar, da deutsche Hersteller viele ihrer Fahrzeuge bereits in den USA herstellten. Dafür sollen die Sonderzölle nicht gelten.

USA wichtiges Exportland für deutsche Autoindustrie

Nach Daten der International Trade Administration wurden im vergangenen Jahr rund 780.000 europäische Fahrzeuge in den USA verkauft. Knapp 450.000 dieser Fahrzeuge stammen aus Deutschland. Damit ist die Bundesrepublik der mit Abstand wichtigste europäische Produktionsstandort. Umgekehrt wurden rund 217.000 Autos aus den USA nach Europa gebracht.

Der größte Teil dieser Importfahrzeuge stammt aus der Produktion europäischer Hersteller. Allein gut 90.000 Autos werden bei BMW in Spartanburg für den europäischen Markt gebaut. US-Hersteller spielen im Vergleich eine geringere Rolle. Schwer getroffen wird die Autobranche zudem durch US-Zölle auf Einfuhren aus Mexiko. Zahlreiche Hersteller, auch große US-Firmen, haben in den vergangenen Jahren dort ihre Produktion für den US-Markt ausgebaut.

China wirft USA Verletzung der WTO-Regeln vor

Auch andere Länder sind von den US-Sonderzöllen betroffen. Aus Südkorea heißt es, die Zölle würden die Autoindustrie des Landes vor erhebliche Schwierigkeiten stellen. Industrieminister Dukgeun kündigte an, die Regierung werde bis April einen Notfallplan ausarbeiten. Man wolle auch Kontakt mit der US-Regierung aufnehmen.

China warf den USA vor, mit den Sonderzöllen die Regeln der Welthandelsorganisation zu untergraben und das regelbasierte Handelssystem zu zerstören. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, die neuen Zölle würden den USA nicht helfen, ihre eigenen Probleme zu lösen.

Reaktion aus Japan soll "bald" kommen

Japan hält sich dagegen noch weitgehend bedeckt. Der japanische Ministerpräsident Ishiba erklärte aber, man werde "bald" auf die neuen Autozölle der USA reagieren. Nach Angaben des japanischen Finanzministeriums machten Automobile im vergangenen Jahr rund 28 Prozent der japanischen Gesamtexporte in die USA aus - das ist der höchste Anteil unter allen Waren.

Ishiba sagte weiter, Japan sei ein Land, das die meisten Investitionen in den Vereinigten Staaten tätige. Man frage sich daher, ob es für Washington sinnvoll sei, einheitliche Zölle auf alle Länder anzuwenden.

Applaus von US-Gewerkschaft

Der Präsident der Gewerkschaft für die Automobilindustrie in den USA, Fain, begrüßte die neuen Zölle. Er sagte, man applaudiere der Trump-Regierung, dass sie sich dafür einsetze, das Freihandelsdesaster zu beenden, das jahrzehntelang die Arbeiterklasse belastet habe. Diese Zölle seien ein "wichtiger Schritt in die richtige Richtung" für die Automobilarbeiter und die Arbeitergemeinschaften im ganzen Land.

US-Präsident Trump hat angekündigt, Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle nicht in den USA produzierten Fahrzeuge zu erheben. Diese Regelung soll am 3. April in Kraft treffen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.