Lutz-Nachfolge

Bundesverkehrsminister Schnieder, die designierte Bahnchefin Palla und Dirk Rompf stellten am Montag zusammen die neue Bahn-Strategie vor. (Andreas Gora / dpa )

Die gebürtige Italienerin verantwortete bisher den Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Der Aufsichtsratsvorsitzende Gatzer sagte in Berlin, Palla habe bewiesen, dass sie Transformationsprojekte erfolgreich umsetzen könne.

Große Herausforderungen für die künftige Bahn-Chefin Palla

Die neue Vorstandsvorsitzende sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die Bahn-Infrastruktur muss aufwändig saniert werden. Auch die Pünktlichkeitswerte sind schlecht. Am Montag hatte Bundesverkehrsminister Schnieder Eckpunkte einer Reform vorgestellt.

Der Fokus liegt dabei auf mehr Zuverlässigkeit, mehr Sicherheit und mehr Sauberkeit. Mit drei Sofortprogrammen soll den Angaben zufolge zum Beispiel bereits im kommenden Jahr der Komfort für Reisende im Fernverkehr verbessert werden.

Schnieder will zudem dafür sorgen, dass die für die Infrastruktur zuständige DB InfraGo eigenständiger und unabhängiger vom Gesamtkonzern agieren kann.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.