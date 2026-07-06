Großprojekt

Für Inflation und sonstige Risiken seien zusammengerechnet knapp 7,6 Milliarden Euro zusätzlich veranschlagt, teilte die Projektleitung mit. Planung und Bau der Trasse von München bis zur österreichischen Grenze sollen knapp 9 Milliarden Euro kosten. Es sei das Ziel, den Puffer nicht auszunutzen, betonte Projektleiter Neumaier. Das Bundesverkehrsministerium will die Planungsunterlagen bald an den Bundestag übermitteln.
Bahn- und andere Großprojekte werden erfahrungsgemäß teurer als geplant. Zuletzt musste der bundeseigene Konzern die Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs in Stuttgart erneut verschieben, und zwar auf das Jahr 2031. Die Gesamtkosten von Stuttgart 21 belaufen sich von einst drei nun auf 14,5 Milliarden Euro.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.