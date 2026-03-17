Unicredit-Angebot
Deutsche-Bank-Chef Sewing: Werden vom Übernahmekampf um Commerzbank profitieren

Die Deutsche Bank wird nach Einschätzung ihres Vorstandsvorsitzenden Sewing vom Übernahmekampf um die Commerzbank profitieren.

    Christian Sewing, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank, spricht in der Zentrale der Deutschen Bank während der Jahrespressekonferenz in Frankfurt am Main.
    Christian Sewing, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank (Arne Dedert/dpa)
    Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing auf einer Finanzkonferenz. Die ⁠Deutsche Bank denke ⁠in Szenarien und habe das Übernahmeringen einkalkuliert. Man sei für weiteres Wachstum aufgestellt. Die ​italienische Großbank Unicredit, die knapp 30 ‌Prozent an der Commerzbank hält, hatte gestern ein Übernahmeangebot angekündigt. Die Commerzbank besteht ‌auf ‌ihrer Eigenständigkeit und erhält dabei Unterstützung durch die Bundesregierung.
    Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.