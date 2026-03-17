Unicredit-Angebot

Sein Haus stehe bereit, neue Kunden an Bord zu nehmen, sagte Sewing auf einer Finanzkonferenz. Die Deutsche Bank denke in Szenarien und habe das Übernahmeringen einkalkuliert. Man sei für weiteres Wachstum aufgestellt. Die italienische Großbank Unicredit, die knapp 30 Prozent an der Commerzbank hält, hatte gestern ein Übernahmeangebot angekündigt. Die Commerzbank besteht auf ihrer Eigenständigkeit und erhält dabei Unterstützung durch die Bundesregierung.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.