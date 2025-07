Die EU-Kommission will den EU-Ländern mehr Spielraum beim Erreichen der Klimaziele für 2040 einräumen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die EU-Kommission will grundsätzlich an den europäischen Klimazielen festhalten. Bis 2040 soll der Ausstoß von Treibhausgasen der EU-Länder im Vergleich zum Jahr 1990 um 90 Prozent gesenkt werden. Gleichzeitig will man den Ländern mehr Spielraum zugestehen. Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Emissionsreduktion auch durch Maßnahmen im Ausland erfüllt werden kann, zum Beispiel durch Wiederaufforstung von Wäldern in Brasilien. Umweltorganisationen sehen das kritisch; die Industrie begrüßt diese Änderung dagegen.

Der Kommissions-Vorschlag benötigt noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und einer qualifizierten Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.