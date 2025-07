Handelskonflikt beigelegt

Ein Regierungssprecher sagte, es sei gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart getroffen hätte. Dies gelte insbesondere für die Automobilwirtschaft. Die für sie gegenwärtig geltenden Zölle von 27,5 Prozent sollen den Angaben zufolge auf 15 Prozent gesenkt werden. Dies sei "von größter Bedeutung", ließ Merz über seinen Sprecher erklären. Die Einigkeit der EU in den Verhandlungen habe sich ausgezahlt.

Aus Sicht der Deutschen Industrie- und Handelskammer kann die deutsche Wirtschaft "vorerst durchatmen". Hauptgeschäftsführerin Melnikov erklärte, die EU habe mit der Einigung Schlimmeres verhindert. Doch der Deal habe einen Preis - und der gehe auch zu Lasten der deutschen und europäischen Wirtschaft.

Melnikov wies darauf hin, dass viele Details der Zoll-Einigung noch unklar seien. Deshalb schaffe diese nur "kurzfristig Stabilität, mehr nicht". Die EU müsse nun mit den USA weiter verhandeln und an einem "umfassenden, fairen und zukunftsgerichteten Handelsabkommen" arbeiten, forderte die DIHK-Hauptgeschäftsführerin. Darüber hinaus seien weitere Freihandelsabkommen erforderlich - etwa mit den Mercosur-Staaten. Deutschland brauche mehr denn je offene Märkte, nicht neue Hürden, so Melnikov.

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) nannte die Vereinbarung zwischen EU und USA einen "schmerzhaften Kompromiss", der für viele Händler eine existenzielle Bedrohung darstelle. Jedes Prozent Zoll sei ein Prozent zu viel, sagte BGA-Präsident Jandura. Auch wenn jetzt zunächst Sicherheit über die Handelsbedingungen herrsche, würden sich Lieferketten verändern und Preise erhöhen. Die Einigung mit den USA werde in Deutschland Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze kosten, so Jandura.

Der Industrieverband BDI äußerte sich kritisch zur Einigung im Zollstreit. Es sei ein fatales Signal, dass die EU schmerzhafte Zölle in Kauf nehme, hieß es vom BDI. Denn auch ein Zollsatz von 15 Prozent werde immense negative Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Industrie haben. Entscheidend sei jetzt, dass das geschlossene Übereinkommen verbindlich werde. Ein Tiefschlag sei, dass die hohen Sektorzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte bleiben sollen.

"Wer mit einem Hurrikan rechnet, ist für ein Unwetter dankbar", fasste der Hauptgeschäftsführer des Chemieverbands VCI, Große Entrup, zusammen. Eine weitere Eskalation im Handelsstreit sei zwar vermieden worden. Der Preis für beide Seiten sei aber hoch, Europas Exporte würden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die vereinbarten Zölle seien zu hoch.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Präsident Trump hatten die Zolleinigung gestern im schottischen Turnberry verkündet . Demnach soll künftig für zahlreiche Importe aus der EU in die USA ein Zollsatz von 15 Prozent gelten. Bisher sind es zehn Prozent. Die Europäische Union hat nach Trumps Angaben außerdem zugesagt, Investitionen in den USA in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar zu tätigen.