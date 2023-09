Ein zerstörter Straßenzug in der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut (IMAGO / ITAR-TASS / Dmitry Yagodkin)

Das hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Nach Angaben der spanischen Regierung wurde dabei auch eine Spanierin getötet. Die spanische Zeitung "El Mundo" berichtet, dass außerdem ein Kanadier getötet und ein Schwede verletzt wurden. Die Gruppe humanitärer Helfer war demnach in der Nähe von Bachmut unterwegs, als ihr Fahrzeug am Samstagmorgen von einer Rakete getroffen wurde. Die beiden Verletzten würden in Krankenhäusern behandelt, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.