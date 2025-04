Symbolbild mit Containern zum Thema Zollkonflikt zwischen USA und der EU (imago/Christian Ohde)

Präsident Leibinger sagte der Funke-Mediengruppe, so gebe es im Grunde keine amerikanischen Hersteller für Werkzeugmaschinen mehr. Vielmehr würden rund 70 Prozent der Präzisionsteile, die in den Vereinigten Staaten produziert würden, auf deutschen oder europäischen Maschinen hergestellt. Ein weiterer Bereich, in denen die Vereinigten Staaten von Europa abhängig seien, sei die Prozess-Sensorik. Diese brauche man beispielsweise für jede Raffinerie und jedes Pharmawerk. In Deutschland gebe es einige darauf spezialisierte Unternehmen.

Im derzeit schwelenden Zollkonflikt riet der BDI-Präsident dazu, den USA Angebote zu unterbreiten. Zugleich müsse die EU ihre Gegen-Instrumente "kennen und notfalls auch anwenden".

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.