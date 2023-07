Das Schiff "Humanity 1" ist schon seit längerem im Mittelmeer unterwegs, um in Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. (AFP / GIOVANNI ISOLINO)

Wie der Berliner Verein SOS Humanity mitteilte, traf das Schiff innerhalb von acht Sunden auf insgesamt vier Boote in Seenot. Die Insassen seien teils sehr geschwächt und verletzt gewesen. Die italienischen Behörden hätten bei der Koordination geholfen. Die "Humanity 1" läuft nun den ihr zugewiesenen Hafen von Ortona an der italienischen Adriaküste an.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.