Energiesicherheit

Der staatliche aserbaidschanische Energiekonzern Socar erklärte, man habe mit den Lieferungen in die Bundesrepublik und auch nach Österreich begonnen. Das Gas fließt über die Transadria-Pipeline TAP, die über Griechenland und Albanien nach Süditalien führt. Von dort wird es weiter nach Norden transportiert.

Socar hatte im Juni einen Zehnjahresvertrag mit dem deutschen Energieversorger Sefe über die Lieferung von jährlich 1,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas unterzeichnet. Die Nachfrage nach aserbaidschanischem Gas ist gestiegen, weil die EU nach dem russischen ⁠Einmarsch in die Ukraine ihre Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland verringern will.

