In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten sie zudem die Attacke in Doha. Der Luftangriff verletze die Souveränität Katars und berge das Risiko einer weiteren Eskalation in der Region, hieß es. Israels Angriff stelle mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen eine ernsthafte Gefahr für das Zustandekommen einer ausgehandelten Vereinbarung dar, die die Freilassung aller Geiseln sichern und den Krieg beenden würde.

Bei dem israelischen Angriff auf Doha waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen getötet worden. Die Führungsspitze habe überlebt. Die Militäroperation war international verurteilt worden. US-Präsident Trump wollte am Abend Katars Ministerpräsident Al Thani in den USA empfangen. Katar engagiert sich zusammen mit Ägypten und den USA als Vermittler zwischen Israel und der Hamas.

