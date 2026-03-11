Iran-Krieg

Ein Tanklager im Ölhafen in Raunheim, Hessen (picture alliance / CHROMORANGE / Karl Heinz Spremberg)

Die IEA habe ihre Mitgliedstaaten um die ​Freigabe von insgesamt 400 Millionen Barrel Öl gebeten. Die geplante Menge würde die 182 Millionen Barrel übertreffen, die die Mitgliedsstaaten der IEA 2022 nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf den Markt gebracht hatten. Auch andere Ländern vermelden Freigaben aus ihren Ölreserven, etwa Japan und Österreich.

Reiche: "Sichtbares Signal in den Markt"

Reiche unterstrich, dass es in Deutschland keinen Versorgungsmangel gebe. Auf die koordinierte Freigabe hätten die Regierungen in Japan und USA gedrängt. Ziel sei ein "sichtbares Signal an den Markt."

Hintergrund der Freigabe der Ölreserven sind die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Öl- und Spritpreise. In Deutschland ist gesetzlich eine Reserve an Öl- und Ölprodukten vorgegeben. Mehr dazu hier

CDU-Politiker erwartet kurzfristig Preisdämpfung

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Wiener begrüßte die Entscheidung. Damit könnten die Preise kurzfristig gedämpft werden, sagte Wiener, der dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags angehört, im Deutschlandfunk . Das eigentliche Problem, nämlich die Verknappung von Öl, werde aber dadurch nicht gelöst.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.