Hilfe für die Ukraine

Das Patriot-Luftabwehrsystem soll die Ukraine vor russischen Luftschlägen schützen helfen. (picture alliance / abaca / ABACA)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatten die von den USA und Deutschland ausgebildeten Einheiten zuletzt mit einer gemeinsam Übung auf dem Militärgelände eines nicht näher genannten NATO-Staates ihre Fähigkeiten zur Bedienung demonstriert. Das ukrainische Personal habe dabei letzte Hinweise erhalten.

Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") zählt zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Damit können feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper bekämpft werden. Auf eine Entfernung von etwa 100 Kilometern und bis in Höhen von 30 Kilometern können die Abwehrraketen in einer gedachten Glocke um die Stellung Ziele treffen - abhängig vom eingesetzten Lenkflugkörper.

Deutschland hatte sich zusammen mit den USA bereiterklärt, der Ukraine jeweils eine Einheit der Flugabwehr zur Verteidigung gegen russische Luftattacken zu überlassen. Die Invasoren waren verstärkt dazu übergangen, insbesondere auf die zivile Infrastruktur des angegriffenen Landes zu zielen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.